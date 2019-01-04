З метою реалізації вимог законів України №№2611-VIII та 2612-VIII Суспільство | 28-12-2018, 17:00 0 242 З метою реалізації вимог законів України №№2611-VIII та 2612-VIII, якими запроваджено зміни норм ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації, у зв’язку зі значним збільшенням кількості громадян, які хочуть здійснити митне оформлення автомобілів, для їх зручності керівництво Львівської митниці ДФС ухвалило рішення про зміну режиму роботи відділу митного оформлення «Скнилів» митного поста «Західний».

З 29.12.2018 року до 23.02.2019 року цей підрозділ працюватиме цілодобово

Додатково інформуємо, що Закон України №2611-VIII вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто. Однією зі змін до закону є встановлення строків щодо пільгового розмитнення автомобілів. Встановлено пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів (крім електромобілів), які будуть оформлені протягом 90 днів після набуття чинності законом. Цей коефіцієнт застосовується у разі ввезення одного легкового транспортного засобу однією фізичною особою для власного використання.

Пільговий період закінчується 22 лютого 2019 року.





