Працівники Львівської митниці ДФС вдруге за добу знайшли сховок у паливному баку автомобіля Суспільство | 28-12-2018, 13:12 0 120

Сьогодні, 28.12.2018, у пункті пропуску «Грушів – Будомеж» працівники митниці викрили спробу незаконного переміщення 340 пачок сигарет. Тютюнові вироби двадцятисемирічний мешканець Львівщини напакував у спеціально виготовлений сховок, розташований у паливному баку автомобіля «Фольксфаген Туарег». Під час перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак у працівників митниці виникли підозри щодо приховування від митного контролю товарів. Тож автомобіль було скеровано в бокс поглибленого огляду транспортних засобів та товарів. Там під час спільного митно-прикордонного контролю транспортного засобу виявлено приховані від митного контролю 340 пачок сигарет без марок акцизного збору України.

Так, гр. України порушив порядок проходження митного контролю через смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор» та вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол. Товар та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Раніше у цьому ж пункті пропуску митники у паливному баку знайшли майже 20 кг бурштину.

