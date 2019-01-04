У військовій частині вибухнув котел: 20-річний строковик у важкому стані Суспільство | 28-12-2018, 10:39 0 118 У котельні однієї з військових частин оперативного командування "Південь" стався розрив котла, в результаті події один солдат отримав опіки й чисельні травми.



Про це повідомляє оперативне командування "Південь".



"Військовослужбовця негайно було госпіталізовано й надано невідкладну медичну допомогу", - зазначили у відомстві.



Про випадок уже поінформували батьків строковика.



"Наразі стан солдата лікарі характеризують як тяжкий", - додали у командуванні.



Повідомляється, що за даним фактом порушено кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.