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ПОЛЯК НАМАГАВСЯ ВИВЕЗТИ СТАРОВИННІ РЕЧІ
|Суспільство | 28-12-2018, 10:30
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Так учора ввечері в пункт пропуску «Рава - Руська», на виїзд з України, прибув рейсовий автобус «ЕОС» української реєстрації. Під час огляду транспортного засобу у співробітників Держприкордонслужби виникли підозри щодо можливого переміщення прихованих товарів. Тому було прийнято рішення про проведення поглибленої перевірки автобуса, у результаті якої прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили у громадянина Польщі цукерницю, шкатулку із білого металу та 6 старовинних фото.
Наразі знайдений товар встановленим порядком передано працівникам ДФС для проведення експертизи та встановлення суми знахідки.
Прес – служба Львівського прикордонного загону
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