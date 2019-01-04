ПОЛЯК НАМАГАВСЯ ВИВЕЗТИ СТАРОВИННІ РЕЧІ Суспільство | 28-12-2018, 10:30 0 123



Так учора ввечері в пункт пропуску «Рава - Руська», на виїзд з України, прибув рейсовий автобус «ЕОС» української реєстрації. Під час огляду транспортного засобу у співробітників Держприкордонслужби виникли підозри щодо можливого переміщення прихованих товарів. Тому було прийнято рішення про проведення поглибленої перевірки автобуса, у результаті якої прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили у громадянина Польщі цукерницю, шкатулку із білого металу та 6 старовинних фото.

Наразі знайдений товар встановленим порядком передано працівникам ДФС для проведення експертизи та встановлення суми знахідки.

Прес – служба Львівського прикордонного загону



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