АВТО ЗАПРАВЛЕНЕ «БУРШТИНОМ» Суспільство | 28-12-2018, 09:47 0 129



Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину.

Сьогодні о 7.00 годині ранку в пункт пропуску «Грушів» прибув автомобіль «Volkswagen». За кермом знаходився наш співвітчизник. Під час огляду транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри, щодо можливого переміщення автомобілем прихованих від контролю предметів. Тому було прийнято рішення про здійснення поглибленої перевірки іномарки, у ході якої прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили орієнтовно 20 кілограмів необробленого каміння різної форми, різних розмірів, жовтого та коричневого кольору, схожого на бурштин, яке було заховане у паливний бак автомобіля.

Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.

Прес – служба Львівського прикордонного загону



#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини

