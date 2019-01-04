В одній із військових частин стався вибух, постраждав солдат строкової служби Суспільство | 28-12-2018, 03:24 0 160 В одній з військових частин ЗСУ стався вибух, в результаті солдат строкової служби отримав опіки і травми.



Про це повідомила прес-служба ОК "Південь"



В одній із підпорядкованих військових частин оперативного командування "Південь" у котельні відбулася аварія – стався розрив котла. В результаті 20-річний солдат строкової служби отримав опіки й чисельні травми.



"Військовослужбовця негайно було госпіталізовано й надано невідкладну медичну допомогу. Про даний випадок командуванням частини були поінформовані батьки строковика. Наразі стан солдата лікарі характеризують як тяжкий. Потерпілий військовослужбовець отримує необхідну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону", - йдеться у повідомленні.



За даним фактом порушено кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.