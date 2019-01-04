На Львівщині на 890 зменшилась кількість суб’єктів господарювання, які виплачують зарплату працівникам нижче мінімальної Суспільство | 27-12-2018, 16:32 0 150



Головне управління ДФС у Львівській області інформує, що Верховною Радою України прийнято Закон України від 23 листопада 2018 р. № 2629 – VIII ,,Про Державний бюджет України на 2019 рік”, яким встановлено, що з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата – 4 173 гривень.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України, мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь – якою системою оплати праці.

У Львівській області порівнюючи з початком року на 890 зменшилась кількість суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату найманим працівникам менше встановленого законодавством мінімуму.

Так, за результатами поданої звітності у грудні п.р. 1 576 суб’єктів господарювання виплачували заробітну плату менше встановленого законодавством мінімуму (з початку року – 2 446 суб’єктів господарювання).

Крім цього, повідомляємо, що у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати з січня 2019 року посилено фінансову відповідальність за виплату заробітної плати у ,,конвертах”, або не оформлення трудових відносин з найманими працівниками та недотримання мінімальних гарантій оплати праці. Зокрема, за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин штраф – 125 190 грн., несвоєчасну виплату зарплати – 12 519 гривень.

