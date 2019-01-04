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Право на звернення громадян!

Суспільство | 27-12-2018, 14:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    

З метою підвищення правової свідомості українців щодо механізмів захисту їхніх прав в повсякденному житті у правовий спосіб стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» відповідно до Указу Президента України №361/2017.
В рамках даної програми, 20 грудня 2018 року,в приміщенні Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області відбулася зустріч завідувача сектору з надання адміністративних послуг платникам податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області Гедз Олександри Ярославівни з платниками податків, метою якої було роз’яснення права на звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування.
Олександра Ярославівна зазначила, що від чіткого й ефективного реагування посадовців на звернення громадян залежить здатність забезпечувати належний захист їх законних інтересів.
Отже, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян. Це право включає дві складові.
По-перше, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.
По-друге, це спосіб відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. У такому розумінні- це механізм виконання соціальних обов'язків публічної влади.
В ході даної зустрічі було визначено, що основним законодавчим актом, щодо порядку та реалізації звернень, є Закон України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР "Про звернення громадян".
Статтею 1 даного закону визначено, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 
Статтею 5 Закону № 393 встановлено вимоги до звернення.
Так, звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
Звернення може бути усним чи письмовим.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку (ст. 20 Закону № 393).

Сектор організаційної роботи
Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області
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