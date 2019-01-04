729 справ у судах, або майже 72 відсотки з завершених у 2018 році, вирішено на користь фіскальної служби області Суспільство | 27-12-2018, 12:03 0 135



Як повідомили в юридичному управлінні ГУ ДФС у Львівській області, cтаном на 01.12.2018 на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 3090 справ на суму 4979,9 млн. грн. Перехідні справи (справи минулих років) склали – 2110 на 4208,8 млн. грн. Решта справ – 980 на 770,9 млн. грн. – це справи порушені у 2018 році.

У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у 2018 році станом на 01.12.2018, на користь територіальних органів ДФС у Львівській області вирішено 729 справ на суму 348,7 млн. грн., з них по 384 справах на суму 90,5 млн. грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 289 справ на суму 220 млн. грн., з них по 54 справах на суму 24,8 млн. грн. провадження закінчено.

Впродовж січня-листопада 2018 року у справах, стороною в яких виступали податкові органи Львівської області, надійшло – 89,1 млн. грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДФС у Львівської області – 13,8 млн. грн. – справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень; у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 75,3 млн. грн.: справи про стягнення податкової заборгованості – 73,8 млн. грн.; у справах про визнання боржника банкрутом – 1,5 млн. гривень.



