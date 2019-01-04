ГРОМАДЯНКА УГОРЩИНИ ЗАПРОПОНУВАЛА ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 27-12-2018, 12:01 0 109

100 євро хабара запропонувала прикордонникам громадянка Угорщини. Учора ввечері в пункті пропуску Лужанка на в'їзд в Україну прибув автомобіль марки "БМВ". 37-річний водій даного транспортного засобу для перевірки документів надав прикордонникам закордонний паспорт особи без громадянства Швейцарії без візи. За сприяння у пропуску чоловіка через кордон його пасажирка, громадянка Угорщини, запропонувала військовослужбовцю Мукачівського загону неправомірну вигоду у розмірі 100 євро.

Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився, натомість, задокументував факт дачі хабара. Про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», прикордонники повідомили співробітників поліції.

Керівництво Мукачівського загону закликає всіх подорожуючих не провокувати правоохоронців на прийняття будь-яких незаконних рішень, зокрема це стосується неправомірних грошових винагород.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



