Неформальна освіта: для молоді районів Львівщини провели більше 100 заходів Суспільство | 26-12-2018, 18:32 0 191



Впродовж листопада для молоді на Львівщині провели 132 заходи неформальної освіти та 110 профорієнтаційних екскурсій. Загалом у заходах взяли участь 6 527 молодих людей.

Про це повідомив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський.

“3737 осіб взяли участь у заходах неформальної освіти та 2790 осіб у профорієнтаційних екскурсіях відповідно. Такі заходи – це хороша можливість для молодих людей з користю проводити час. Молодь навчають основам психології успіху, лідерства, вміння вести переговори та ораторського мистецтва, здорового способу життя, основ підприємництва, проектного менеджменту тощо”, - зазначив Андрій Ковальський.

За його словами, за 11 місяців організували 285 зустрічей з учасниками АТО і залучили 8102 людини. Також провели 110 екскурсій у військовій частини.

Варто зазначити, що заходи неформальної освіти для молоді проводитимуть і надалі – щомісячно в кожному районі.

