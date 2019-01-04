Завершено фінансування пенсій за грудень Суспільство | 26-12-2018, 18:31 0 236

22 грудня, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат на поточний місяць, головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області завершило в повному обсязі фінансування пенсій та грошових допомог за грудень.

Загальна сума видатків на виплату пенсій і грошових допомог за грудень поточного року склала 1,7 млрд гривень.



