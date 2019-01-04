|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Завершено фінансування пенсій за грудень
|Суспільство | 26-12-2018, 18:31
| 0 236
|
22 грудня, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат на поточний місяць, головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області завершило в повному обсязі фінансування пенсій та грошових допомог за грудень.
Загальна сума видатків на виплату пенсій і грошових допомог за грудень поточного року склала 1,7 млрд гривень.
|
|