Понад 1500 «євроблях» уже стали українськими, або місяць розмитнення авто на Закарпатській митниці Суспільство | 26-12-2018, 16:17 0 127

Громадяни продовжують активно оформлювати транспортні засоби з іноземною реєстрацією на Закарпатській митниці ДФС. Станом на ранок 26 грудня 2018 року кількість оформлених митницею легкових автомобілів фізичних осіб склала 1510. В результаті митного оформлення цих автівок до бюджету сплачено понад 96,8 млн гривень. Середня митна вартість таких авто склала 3800 дол. США.

Зауважимо, що за деклараціями громадян, так званих «пересічників», які раніше користувались в Україні транспортними засобами з іноземною реєстрацією, Закарпатська митниця ДФС випустила у вільний обіг 247 легкових авто. Власники цих транспортних засобів поповнили дердавну скарбницю на 15,8 млн грн митними платежами та понад 2 млн грн добровільного внеску. Середня митна вартість цих автомобілів – 2000 дол. США.

Оформлені авто в розрізі років виготовлення: 1995-2000 – 189, 2001-2005 – 575, 2006-2010 – 448, 2011-2015 – 279, 2016-2018 – 19.

Нагадаємо, що Законом України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів. Також передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом.

Звертаємо увагу громадян, що на внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надають консультативні послуги з питань митного оформлення автомобілів. Детальніше дивіться ТУТ.

ДФС у Закарпатській області

