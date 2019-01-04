До уваги громадян Львівщини! Податки на майно слід сплатити на рахунки, які введені в дію з 02 липня 2018 року Суспільство | 26-12-2018, 15:03 0 94



Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що в поточному році мешканці Львівщини сплачують податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2017 рік, а по земельних платежах та транспортному податку за 2018 рік.

У зв’язку із внесенням змін до наказів Міністерства фінансів України від 29.01.213 №43, від 22.06.2012 №758, від 23.08.2012 №938 та відповідно до п.2 наказу Державної казначейської служби України від 30.05.2018 №186 рахунки для зарахування надходжень до місцевих бюджетів відкриваються на балансі Державної казначейської служби України (МФО 899998) та вступили в дію з 02.07.2018 року. Рахунки з обліку надходжень до місцевих бюджетів відкриті на балансі Головного управління ДКСУ у Львівській області (МФО 825014) 01.07.2018 року закриті, але на час перехідного періоду діяли до 10.09.2018 року.

Оскільки повідомлення-рішення на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельному податку та орендній платі, транспортному податку з фізичних осіб, були надіслані платникам до 01.07.2018 року, в них на момент формування рішень зазначено діючі реквізити про сплату податку, які діяли на час перехідного періоду до 10.09.2018 року.

В черговий раз наголошуємо, що перелік рахунків для зарахування надходжень платежів, які вступили в дію з 02.07.2018 року, розміщений на веб-сайті ГУ ДФС у Львівській області в розділі ,,Бюджетні рахунки”.



