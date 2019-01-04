За результатами роботи слідчих ГУ ДФС у Львівській області державі відшкодовано 18,5 мільйонів гривень збитків Суспільство | 26-12-2018, 12:59 0 113

Як повідомили в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області протягом січня-листопада 2018 року його фахівцями проводилось розслідування у 168 кримінальних провадженнях. До Єдиного реєстру досудових розслідувань у звітному періоді внесено 93 провадження.

Всього за вказаний період слідчими закінчено досудове розслідування у 87 кримінальних провадженнях.

В процесі розслідування кримінальних проваджень встановлено збитків у закінчених провадженнях на суму 18458 тис. грн., які повністю завдяки вжитим заходам відшкодовані. У цих провадженнях накладено арешт на майно на суму 15180 тисяч гривень.

Станом на 30.11.2018 судами Львівської області розглянуто 31 кримінальне провадження, винесено 21 обвинувальний вирок та 10 ухвал.



