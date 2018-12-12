“Розвиток громадянського суспільства у пріоритеті”,- Андрій Ковальський під час ІІІ Форуму громадських організацій “Партнерство та розвиток” Суспільство | 11-12-2018, 19:44 0 85

Сьогодні, 11 грудня, у межах ІІІ Форуму громадських організацій “Партнерство та розвиток” відбулась дискусійна платформа «Маркетплейс» на тему: «Кращі практики співпраці з інститутами громадянського суспільства».

“Основа сьогоднішнього Форуму – це комунікація між представниками влади та представниками громадських організацій. Громадська позиція, громадянське сформоване суспільство є вкрай важливим. Усі ініціативи, які ви подаєте ми готові підтримувати, бо розуміємо, що громадськість, як ніхто інший, відчуває, що потребує суспільство”,- зазначив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський.

Голова правління БО «100% життя» Дмитро Тигач акцентував увагу на важливості формування партнерських відносин між органами державної влади з організаціями громадянського суспільства.

“Для нас представники влади – це наші партнери, яким ми пропонуємо певні зміни. Дуже часто громадські організації критикують владу, але не дають пропозицій. Тобто, якщо громадянське суспільство не може запропонувати щось конкретне, то результату не буде. Дуже багато громадських організацій не висловлюють свою думку, бо бояться, що від них щось відберуть”,-наголосив Дмитро Тигач.

Зазачимо, цілі, що ставить перед собою Форум «Партнерство та розвиток» – напрацювання пропозицій спільно з представниками інститутів громадянського суспільства до регіонального плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 — 2020 роки, обмін кращими практиками проектів щодо розвитку громадянського суспільства, обговорення актуальних викликів, що стоять перед громадськістю зараз та як їх вирішувати.

