У Червонограді відкрили навчально-практичний центр будівельної галузі Суспільство | 11-12-2018, 18:48 0 89

Сьогодні, 11 грудня, на базі Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею за кошти обласного бюджету відкрили навчально-практичний центр будівельної галузі.

Центр створили з метою впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій, удосконалення навичок майстрів виробничого навчання та розширення соціального партнерства у сфері підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників.

«Червоноград є стратегічним районом для Львівської області. Тому ми зацікавлені у тому, щоб гірничо-будівельний кластер розвивався, бо ці робочі професії затребувані на ринку праці. І, звичайно, співпраця і взаємодія навчальних закладів професійної освіти України з виробниками будівельних матеріалів – це перспективний шлях розвитку і модернізації професійної освіти в Україні. І завдання, які стоять перед цим центром полягають у підготовці за сучасними виробничими технологіями учнів та майстрів виробничого навчання, які будуть впроваджувати нові моделі будівельних технологій у Львівській області», - зазначив заступник директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Ігор Гайдук.

Навчально-практичний центр має сучасну навчально-матеріальну базу, що складається з кабінетів професійно-теоретичної підготовки, майстерень та лабораторій. Майстерні та кабінети забезпечені сучасним обладнанням та мультимедійною технікою.

Для відкритя такого навчально-практичного центру з обласного бюджету було виділено 850 тис грн.

Також у межах проекту «Трансформація професійного навчального закладу» (програми «Польська Допомога») для майстерні технічної обробки деревини придбали деревообробні верстати, загальна вартість яких 900 тис грн.

Викладачі центру є фахівцями високого професійного рівня з вищою та базовою спеціальною освітою, досвідом роботи на потужних підприємствах. Крім того, у навчального закладу налагоджена на високому рівні робота з підприємствами, де студенти можуть отримати не тільки практику, а й майбутнє працевлаштування.

Сьогодні на Львівщині працює вже 19 подібних навчально-практичних центрів. До кінця 2018 року планують відкрити ще 5 навчально-практичних центрів: один за кошти державного бюджету та п‘ять за чотири обласного бюджету.

