На забезпечення житлом дітей-сиріт – 7 млн грн Суспільство | 11-12-2018, 18:46 0 84

Сьогодні, 11 грудня, на позачерговій сесії затвердили показники обласного бюджету Львівської області на 2019 рік. Зокрема, у проекті обласного бюджету видатки для служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації передбачили в сумі 57436,8 тис грн.

Відтак, на утримання притулку для дітей виділили - 4085 тис грн, реалізацію заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, що проводяться службою у справах дітей - 229,8 тис гривень.

Окрім цього на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2019 рік передбачили за спеціальним фондом 7000 тис гривень.

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету запланували за загальним фондом в сумі 16563 тис грн на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

Також видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів передбачили в сумі 29209 тис гривень.

