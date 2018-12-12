Триває останній тиждень інтернет-голосування за творчі роботи школярів в екоконкурсі Суспільство | 11-12-2018, 18:39 0 67 Триває останній тиждень інтернет-голосування за конкурсні роботи школярів в творчому конкурсі, який відбувається в рамках проекту «Розвиток екокультури: від особистості до суспільства». Голосування триватиме до 24.00, 16 грудня 2018 р. включно в категоріях «малюнки», «плакати» та «презентації» екологічної тематики.



Щоб переглянути екоплакати та проголосувати за один, який найбільше сподобається (але в кожній з трьох вікових груп) — слід заходити на інтернет-сайт www.ecodbay.in.ua/ в підменю «ІІ. Екоплакати» у меню «Конкурс», або за такими покликами:



1−4 клас www.ecodbay.in.ua/ii-1−4-klas/ ;



5−6 клас www.ecodbay.in.ua/ii-5−6-klas/ ;



7−11 клас www.ecodbay.in.ua/ii-7−11-klas/ .



«Тобто, наприклад, зайшовши в категорію «ІІ. Екоплакати», ми б просили вас проголосувати за 3 плакати — по одному в кожній віковій групі. Якщо ж в певній віковій групі немає плакату, який Вам подобається, — тоді у ній не вибираєте жодного. Щоб віддати свій голос — тиснете на кнопку «Проголосувати» (розміщена на кожній конкурсній роботі), а щоб краще роздивитись роботу натискаєте на значок «лупа» або «ланцюжок».



Щоб переглянути презентації екологічної тематики заходьте на інтернет-сайті www.ecodbay.in.ua/ в підменю «ІІІ. Презентації» у меню «Конкурс», або за покликом www.ecodbay.in.ua/iii-prezentatsiyi-na-ekologichnu-tematyku/. А щоб проголосувати за одну презентацію, яка вам найбільше сподобається, потрібно натиснути на назву презентації у вікні перегляду відео, щоб перейти на YouTube.com, а потім кнопку «Мені подобається» під відповідним відео. Над переліком презентацій є графічна інструкція як проголосувати за роботу конкурсанта, яка вам найбільше сподобалась", — розповідають організатори.



Також нагадуємо, що триває інтернет-голосування в категорії «І. Малюнки». Щоб проголосувати за малюнки переходьте:



1−2 клас www.ecodbay.in.ua/i-1−2-klas/ ;



3−4 клас www.ecodbay.in.ua/i-3−4-klas/ ;



5−6 клас www.ecodbay.in.ua/i-5−6-klas/ (роботи на двох сторінках);



7−8 клас www.ecodbay.in.ua/i-7−8-klas/ .