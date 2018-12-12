Закарпатська митниця ДФС здійснила митне оформлення 451-го автомобіля на «єврономерах» Суспільство | 11-12-2018, 17:10 0 82

Станом на 11 грудня 2018 року за деклараціями громадян, які раніше користувались в Україні транспортними засобами з іноземною реєстрацією, Закарпатська митниця ДФС випустила у вільний обіг 61 легковий автомобіль. Власники цих авто сплатили до державного бюджету понад 3,7 млн грн митних платежів та 518 тис. добровільного штрафу.

Крім того, оформлено 390 легкових автомобілів, які дозволено оформляти згідно з Законом України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIII. Громадяни за ці авто сплатили понад 30,5 млн грн платежів.

Фахівці Закарпатської митниці інформують, що митна вартість оформлених автомобілів варіюється від 453 дол. США (Opel Zafira 2000 року виготовлення) до 54 800 дол. США (Audi Q7 2015 року виготовлення). Більшість автомобілів – 90% – митною вартістю до 10 000 дол. США.

Оформлені авто в розрізі років виготовлення: 1996-2000 – 41, 2001-2005 – 116, 2006-2010 – 118, 2011-2015 – 163, 2016-2018 – 13.

На Закарпатській митниці радять громадянам заздалегідь підготуватися до процедури митного оформлення. Щоб час вашого ознайомлення із вимогами нового законодавства не ставав часом очікування як для вас, так і інших громадян, пропонуємо скористатись офіційним ресурсом ДФС, який допоможе мінімізувати витрати часу на отримання інформації. Задати запитання та отримати відповідь з бази знань можна за посиланням Загальнодоступного Інформаційного Ресурсу (ЗІР) на веб-порталі ДФС – http://zir.sfs.gov.ua/.

Також звертаємо увагу, що на внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надають консультативні послуги громадянам з питань митного оформлення автомобілів. Детальніше дивіться ТУТ.

ДФС у Закарпатській області

