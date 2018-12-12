Закарпатська митниця ДФС: не піддавайтеся на протизаконні та шахрайські заклики Суспільство | 11-12-2018, 17:03 0 76

В соціальній мережі «Фейсбук» поширюється інформація щодо можливості вивезення громадянами своїх автомобілів та реєстрації відповідних заяв попереднім числом з реєстраційним штампом Закарпатської митниці ДФС.

У відомстві закликають громадян не піддаватися на протизаконні та шахрайські заклики, адже реєстрація вхідних документів (у тому числі заяв), що адресовані керівництву Закарпатської митниці ДФС, здійснюється в автоматизованій інформаційній системі «Управління документами», якою користуються всі органи ДФС.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», реєстраційна картка створюється в день надходження документа.

Відповідно до п. 50 постанови на документ, що надійшов у паперовій формі, після реєстрації, шляхом друку, наноситься його штрих-код (QR-код), присвоєний системою електронного документообігу, та створюється фотокопія, яку реєстратор вносить до реєстраційно-моніторингової картки. Зазначена вище програма документообігу унеможливлює здійснення реєстрації попереднім числом, оскільки нумерація документів здійснюється валово, із зазначенням дати реєстрації.

Отже, при реєстрації документів у митниці неможливо внести в систему документообігу реєстраційний індекс попереднім числом, лише в день надходження.

ДФС у Закарпатській області

