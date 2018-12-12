На майже 10,6 млрд грн поповнили місцеві бюджети платники податків Львівщини за 11 місяців 2018 року Суспільство | 11-12-2018, 17:03 0 83

Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області за січень-листопад 2018 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини склали 10 593,6 млн. грн. Порівнюючи з січнем-листопадом 2018 року такі надходження зросли на 1 860,2 млн. грн. або на 21,3 відсотка. Індикатив, доведений ДФС України на січень-листопад 2018 року, перевиконаний на 665,6 млн. грн. або на 6,7 відсотка.

Так, у січні-листопаді 2018 року до місцевих бюджетів надійшло з бюджетоформуючих податків: 6 789,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, або 64 відс. від усіх надходжень, 889,5 млн. грн. плати за землю, що склало 8,4 відс., 1 762,2 млн. грн. єдиного податку, або 16,6 відс. загальних надходжень до місцевих бюджетів.



