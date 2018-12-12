Уже завтра для дітей бійців АТО / ООС розпочинаються зустрічі зі Святим Миколаєм Суспільство | 11-12-2018, 15:39 0 120 Цього року для усіх діток учасників бойових дій у Львові передбачено святкові заходи і подарунки. Про це повідомили у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Так, для дітей віком до 11 років, «Майстерня святого Миколая» буде організована 12 і 13 грудня у Дитячій планеті, що на вул. Газовій, 30-а. Для старших дітей, віком від 11 до 15 років, організовують 17 грудня «Святкову вечірку святого Миколая у Малевичі».



Діти захисників матимуть цікаву розважальну програму і подарунки, цікаві майстер класи та веселі аніматори. Організовує свято для дітей Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. Діти шкільного віку (до 15 років) отримають запрошення в школі. Для діток, які відвідують дошкільні навчальні заклади, також запрошення будуть роздані у садочках.



Учасники бойових дій на Сході України, діти яких молодші 6-ти років і не відвідують ДНЗ, можуть отримати запрошення у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, що на вул. Пекарській, 41 — до 11 грудня 2018 року (при собі необхідно мати свідоцтво про народження дитини і посвідчення учасника бойових дій).



Загалом у Львові зареєстровано понад 3 тис дітей учасників АТО/ООС, і цього року усі дітки запрошені до спільного святкування.