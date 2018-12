БЛАГОДІЙНИЙ МАРАФОН — дітям Донбасу Суспільство | 11-12-2018, 14:51 0 80



Після поїздки на Донеччину львівський гурт SECRET FORÉST, цьогорічний фіналіст телепроекту „Українська пісня“, ініціює благодійний марафон. 24 грудня о 19.00 в клубі Picasso він спільно з румунським гуртом MODIWO дасть добродійний концерт. Цій події передуватиме низка інших заходів. Зібрані кошти підуть на придбання новорічно-різдвяних подарунків для дітей із 50 малозабезпечених сімей Авдіївки та Вугледара.

— Коли нам ще у вересні організатори фестивалю „З країни в Україну“ запропонували поїхати на схід, ми без вагань відповіли, що долучимось до ідеї нести українську культуру в східні області й підтримувати там людей. У мене були перестороги лише щодо того, чи поїхати самому, чи брати відповідальність за інших учасників гурту. Та інші музиканти відразу підхопили ініціативу й через місяць ми були вже в дорозі, — розповів лідер гурту SECRET FORÉST Олександр Макаров.

Концерти в Авдіївці, Вугледарі, Волновасі, спілкування з місцевими жителями зворушили музикантів настільки, що після повернення додому вони вирішили поїхати на схід знову. Та вже не тільки з музичними подарунками.

Ідея взаємодопомоги й турботи виросла до цілого проекту – БЛАГОДІЙНОГО МАРАФОНУ який організаційно підтримали також ГО Фундація Регіональних Ініціатив (ФРІ), простір для творчих ініціатив «Soul’s Voice». Взяти участь у ньому може кожен небайдужий: прийти і купити картину на виставці від «Soul’s Voice», яка запланована з 17 до 19 грудня в готелі «Дністер», долучитись до хенд-мейд акції «Діти для дітей» 22 грудня у студії «Mantra House» (вул. Дудаєва 14), де всі бажаючі зможуть виготовити смачні і корисні солодощі для дітей зі сходу. Також запланований збір подарунків, які поїдуть на схід. Фіналом проекту у Львові стане концерт у Picasso, де SECRET FORÉST і MODIWO презентуватимуть нові яскраві програми, музичні інтерактиви та відео, зняте у Донецькій області. Вхід на концерт у фан-зону буде вільним, а для сидіння за столиками можна буде придбати спецзапрошення. У клубі будуть встановлені скриньки для благодійних внесків.

Метою заходів проекту є привернути увагу суспільства до тисяч українських родин, які через певні причини залишаються на лінії вогню. Разом ми можемо зробити більше. Турбуючись один про одного, ми здатні змінити світ на краще.



12 грудня об 11:00 запланована прес конференція у арт-кафе «Green» (м. Львів, вул. Братів Рогатинців 5). Отож шановні журналісти, чекаємо ваших запитань і до зустрічі!

Більше інформації:

(093) 4501258 — Олександр Макаров

https://www.facebook.com/events/1988857351418403 — посилання на подію благодійного концерту;

SECRET FORÉST:

Facebook: https://facebook.com/secretforest.music

Instagram:https://instagram.com/secretforest.music

Soundcloud: https://soundcloud.com/secretforestmusic

You Tube: http://bit.ly/SecretForest_YouTube



Інформація:

SECRET FORÉST — український музичний гурт, який працює в стилях електронної музики та лаунж-поп. Заснований у 2016 році Олександром Макаровим (лідер гурту).

SECRET FORÉST – експериментальна подорож в світ музики і мантр, за рамки своїх звичних настроїв і повсякденних турбот, назустріч до себе справжнього. Цей молодий, проте амбітний музичний проект своєю музикою надихає та підносить над буденністю й тривогами та дає відчути незабутню атмосферу спокою та невагомості.

Поєднання акустичних інструментів, електронного звучання і текстів на стародавній мові санскрит робить кожен виступ незвичайним. Музика SECRET FORÉST - унікальна можливість для кожного добре провести час, наповнитися життєдайною енергією і просто бути самим собою. Почувайтесь як вдома, розслабтесь та відпочиньте!



MODIWO

Новий голос у поп-музиці з електронними вібраціями та безперервним пошуком вираження особистих емоцій. Ритмічний біт, відчуття танцю, позитивний меседж, творчій підхід - це лише деякі з особливостей того, що пропонує MODIWO. Поєднання найсучасніших музичних тенденцій chill-pop, EDM, dubstep, trance, house з традиційними класичними на етнічними інструментами занурює слухачів у світ мрій та справжніх глибоких почуттів. Дата народження гурту теж дуже незвичайна - 12.12.2012.

MODIWO - це гурт з міста Клуж-Напока (Румунія), що за короткий час встиг вразити журі UK Songwriting Contest у Великобританії своїми двома синглами та запалити публіку у фіналі " Global Battle of the Bands". Це перший інді-гурт в Румунії, який перевищив 800.000 прослуховувань на платформі Soundcloud. Починаючи з 2013 року, MODIWO брав участь у фестивалях Європи, концертував у Тайланді. Не раз MODIWO запрошували й в Україну, тут він підкорив сцени фестивалів Woodstock, Трипільське Коло та Lviv Yoga Day.



Львів настільки вразив учасників гурту своїм теплим прийомом, що вони зняли тут аж 3 відеокліпи:

Never Give Up - https://youtu.be/jwAC64nlWMM

Love is in the air - https://youtu.be/JgssSh25qxw

Happy People - https://youtu.be/fk0KJNL494s