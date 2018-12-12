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Головне управління ДФС у Львівській області в «Тиждень права» про права платників податків

Суспільство | 11-12-2018, 14:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    


Головне управління ДФС у Львівській області інформує, що «Тиждень права» ми відзначаємо в державі вже 11-й рік поспіль в тиждень, що включає 10 грудня, коли в Україні відзначається Міжнародний день прав людини.
Проведення Всеукраїнського тижня права має сприяти підвищенню рівня правової культури населення, а також інформованості про конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації і захисту.
Слід нагадати, що відповідно до статті 17 Податкового кодексу України платник податків має право:
1. безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;
2. представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;
3. обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;
4. користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;
5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;
6. бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;
7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), у тому числі індивідуальну податкову консультацію, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацію;
8. вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;
9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;
10. на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом;
11. на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;
12. самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено цим Кодексом;
13. реалізовувати через електронний кабінет права та обов'язки, передбачені цим Кодексом та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв'язку;
14. подавати декларацію та інші документи в паперовій формі у разі виникнення технічних проблем у роботі електронного кабінету (наявність помилки має бути підтверджена у порядку, встановленому методологом електронного кабінету або судом).
Платник податку має також інші права, передбачені законом.
Отже, право платника – це передбачена нормою законодавства міра його можливої поведінки. Це означає, що платник податків і зборів може будувати свою поведінку на власний розсуд, але в межах того, що йому не заборонено законом. При цьому невикористання свого права не повинно означати його припинення. Кожен має змогу використати своє право у будь-який час.

Довідково.
День прав людини відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини – першого міжнародного документа, який задекларував рівність прав і свобод усіх людей, направлений на визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, рівних і невід’ємних їх прав та є основою свободи, справедливості та загального миру; охорону прав людини силою закону; сприяння розвиткові дружніх відносин між народами.
Всеукраїнська акція «Тиждень права» була започаткована відповідно до Указу Президента України від 8 грудня 2008 року №1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права», який проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людин
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