ПРИКОРДОННИКИ РОЗПОВІЛИ ПЛАСТУНАМ ПРО СВОЮ ПРОФЕСІЮ Суспільство | 11-12-2018, 14:49 0 69





Вихованці національної скаутської організації України Пласт станиці Хуст днями відвідали прикордонників відділення "Велятино" аби ознайомитись з роботою охоронців держрубежу.

Військовослужбовці радо зустріли юних пластунів, провели екскурсію по підрозділу, залюбки розповіли чим займаються щодня та пояснили чому їх професія така важлива й почесна. Крім того, діти мали можливість ознайомитись зі зразками сучасного озброєння та техніки прикордонників, спробувати розібрати та зібрати автомат, дізнатись про його можливості і, звичайно ж, про правила безпеки при поводженні зі зброєю.

Робота службових собак, хитрощі контрабандистів, цікаві затримання, порядок патрулювання кордону, загороджувальні споруди - далеко не весь перелік запитань, які цікавили дітей. У свою чергу, прикордонники охоче відповіли на кожне з них.

На останок діти скуштували смачний чай у солдатській їдальні, подякували прикордонникам за гостинність і пізнавальну бесіду та домовились про нову зустріч на кордоні.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



