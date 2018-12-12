Кіно для незрячих: цьогоріч львів’яни адаптували 5 нових кінострічок Суспільство | 11-12-2018, 14:08 0 75 Команда львів’ян створює інклюзивне кіно, доступне для незрячих українців. Ще 5 новин кінострічок тепер можуть «дивитись» незрячі люди або люди з вадами зору. В рамках соціально-культурного проекту «Кіно для незрячих», який фінансово підтримала Львівська міська рада, в цьому році львівські аудіодискриптори і звукорежисери виготовили аудіодискрипцію до художніх фільмів «Червоний», «Іван Сила», «Гніздо горлиці», «Стрімголов» та «Той хто пройшов крізь вогонь». Кінострічки уже з’явились в покаті, і їх уже презентували для незрячих.



З 2013 року українська мультиплікація і кіно стали доступними для незрячих людей в Україні. Спеціально для глядачів з важкими вадами зору розробляють аудіодискрипцію — голосовий коментар, який пояснює, що відбувається на екрані. Ініціаторами аудіодискрипції в Україні стали львів’яни: автор ідеї і консультант, незряча науковець Оксана Потимко; актриса і аудіодискриптор Олександра Бонковська; звукорежисери Юрій Саєнко; Ярослав Босий; Володимир Сватенко.



Як розповіла Оксана Потимко, творча команда не лише розпочала виготовлення відеоконтенту з аудіодискрипцією, але й описала методику коментування візуальних творів і об’єктів для осіб з важкими порушеннями зору, а також започаткувала курси аудіодискрипції для різних категорій слухачів: актори, екскурсоводи, музейні працівники, педагоги, батьки незрячих дітей. Окрім того, з ініціативи львівських аудіодискрипторів у 2015 році в Національному класифікаторі професій з’явилась нова для України посада — аудіодискриптор (тифлокоментатор).



«Нам приємно від того, що реалізація цього проекту змінює світ і змінює думку пересічних громадян про людей з інвалідністю, зокрема інвалідністю по зору. Бо суспільство починає розуміти, що людина з інвалідністю потребує усіх тих самих благ цивілізації, яких потребує цілком здорова людина — ходити в кіно, ходити в театр, користуватися транспортом, дивитися на споруди. Дуже тішусь, що у Львові справді є розуміння цього. Бо коли ми презентували один із цих фільмів — „Гніздо горлиці“ в Києві, то на один показ прийшло 4 людей, на інший — 8 людей. У Львові на показ такого фільму прийшло понад 150 людей», — розповіла Оксана Потимко.



Аудіодискрипцію творили в рамках соціально-культурного проекту «Кіно для незрячих: ХФ „Червоний“ та інші», за фінансової підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради. Сума фінансової підтримки склала 86,2 тис. грн.



«Нам дуже приємно долучитися до такого крутого проекту, адже це один з найкращих проектів серед тих, які перемогли в конкурсі на фінансову підтримку на 2018 рік. Зараз триває конкурс заяв на проекти на наступний рік, тому просимо долучатися і подавати заявки, щоб ми могли допомогти творити якісні речі у 2019 році», — сказав начальник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин.



«Це була тривала, кропітка робота, яка потребувала уже певного досвіду, який ми напрацьовували з 2013 року. В нас на сьогоднішній день уже є більше 60 одиниць відеоконтенту, адаптованих для незрячих дітей і дорослих. Працювати було цікаво — бо працювала із якісним українським кіно, із прекрасними акторами і колегами. Незрячі люди одержували справжнє емоційне пережиття, переглядаючи фільм — коли були зворушливі ситуації, вони плакали, коли були веселі — сміялися. Було дуже приємно, що фільм є не тільки зрозумілим по сюжету, а що вдалося донести його емоційну атмосферу, історичну ситуацію, що люди одержали повноцінні враження від перегляду кінострічок», — сказала автор аудіодискрипції та диктор, народна артистка України Олександра Бонковська.



«Це було фахово зроблено, і я мав честь бути на першому показі „Червоного“ для людей з вадами зору. І ці відчуття, які ти отримуєш разом з ними, дивлячись фільм — саме дивлячись, бо вони теж дивляться, ні з чим не можна порівняти. Це дуже важлива і вкрай потрібна робота», — зазначив головний герой кінострічки «Червоний», актор, директор театру ім. Леся Курбаса Микола Береза.



Наприкінці 2018 року всі 5 кінострічок будуть розміщені на веб-сторінці usi.org.ua, доступній для людей з вадами зору.



Розроблені львів’янами кінострічки з аудіодискрипцією є некомерційними.



Контакти: Оксана Потимко, тел.: (097)2440684, (050)0245464.



Довідка

У творчому доробку львівських аудіодискрипторів — 62 мультиплікаційних, художніх, документальних фільмів, сотні підготовлених акторів і екскурсоводів, батьків та педагогів. Кожен анімаційний, художній, документальний фільм з аудіодискрипцією захищений невиключними майновими авторськими правами. Особливістю адаптованого відеоконтенту є присутність звукового ряду з аудіодискрипцією і відеоряду одночасно.



Серед театрів і музеїв України, які після занять на курсах львівських аудіодискрипторів запровадили у себе аудіодискрипцію — Національний театр ім. М. Заньковецької, Перший український театр для дітей та юнацтва, Львівський театр ляльок, обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича, Національна оперета у м. Києві, Київський академічний театр на Подолі; Львівський історичний музей, музей «Арсенал», Київський музей історії медицини, Києво-Печерський заповідник, музеї Житомирщини і Черкащини та ін.