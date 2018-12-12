Закарпатські митники консультуватимуть з питань митного оформлення автомобілів Суспільство | 11-12-2018, 13:20 0 81

На внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надаватимуть консультативні послуги громадянам з питань митного оформлення автомобілів.

Громадяни можуть отримати консультації за такими адресами:

Митний пост «Виноградів-вантажний»

Адреса: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Північна, 25.

Митний пост «Ужгород-центральний»

Адреса: 89424 Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Великі Лази, вул. Східна, 3

Митний пост «Мукачево»

Адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська об’їзна, 12. Телефон чергового: (3131) 4-99-00.

Митний пост «Хуст»

Адреса: 90400, Закарпатська область, Хустський район, м. Хуст, вул. Сливова 34.

Громадяни можуть звернутися до фахівців з питань порядку митного оформлення транспортних засобів, переліку необхідних документів та інших норм, згідно з Законом України №2611-VIII та Закону України №2612 – VIII.

ДФС у Закарпатській області

