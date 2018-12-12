НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ДО ЄС Суспільство | 11-12-2018, 11:49 0 91

Подорож до країн ЄС закінчилася фіаско для двох громадян Індії минулої доби. Незаконно перетнути кордон їм завадили прикордонники Львівського загону.

Військовослужбовці відділу «Павловичі» на околиці населеного пункту Угринів зупинили автомобіль «Ланос», в якому вони прямували до кордону. Документи, що посвідчують особу, у іноземців були. Проте вони повідомили, що мали намір потрапити до країн ЄС поза пунктом пропуску, оминаючи прикордонний контроль.

З метою з’ясування всіх обставин правопорушення та притягнення їх до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», незаконних мігрантів доставлено до прикордонного підрозділу.



Прес – служба Львівського прикордонного загону



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