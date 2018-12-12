Завдяки Львівській місцевій прокуратурі №1 до місцевого бюджету Винник надійде близько 714 тис грн Суспільство | 11-12-2018, 11:45 0 77



Заступник керівника Львівської місцевої прокуратури №1 цьогоріч у жовтні звернувся до господарського суду з позовною заявою про стягнення до місцевого бюджету Винник з житлово-будівельного кооперативу майже 714 тис грн боргу пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (за договором про пайову участь з будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків від 31.05.2016).



Підставою втручання прокуратури стало те, що відповідно до умов цього договору забудовник зобов’язався здійснити відрахування, проте, не зробив цього.



Відтак, суд погодився із позицією прокуратури та повністю задоволив її позовні вимоги.







Прес-служба прокуратури Львівської області