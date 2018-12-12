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ДВІ СПРОБИ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ

Суспільство | 11-12-2018, 10:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    


Дві спроби тютюнової контрабанди припинили учора на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону.
В пункті пропуску "Лужанка" перевірити пильність прикордонників спробував 26-річний громадянин України. В його автомобілі "Ауді" під час прикордонно-митного огляду було виявлено спеціально виготовлений в колісних арках передніх крил сховок, у якому знаходилось 150 пачок сигарет різних марок.
Автомобіль українця вилучили та оцінили у 97 тисяч гривень, сума оцінки сигарет склала 4,6 тисячі гривень.
Ще одну спробу потай перемістити через кордон сигарети, припинили прикордонники в пункті пропуску "Вилок". Під час поглибленого огляду автомобіля "Ауді", яким на виїзд з України прямував 38-річний громадянин Угорщини, прикордонники спільно з митниками виявили у запасному колесі 140 пачок сигарет.
Виявлені сигарети в угорця також вилучили та оцінили майже у 3 тисячі гривень.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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