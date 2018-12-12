Понад 288 мільйонів гривень військового збору сплачено великими платниками податків Суспільство | 11-12-2018, 09:57 0 80

За одинадцять місяців 2018 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету понад 288 мільйонів гривень військового збору, що на 83 мільйони гривень більше ніж було перераховано у відповідному періоді минулого року.

Зокрема, у листопаді цього року надходження військового збору склали 29 млн. грн., що на 7 мільйонів гривень більше ніж було перераховано у листопаді 2017 року.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.



