Шахтарям Львівщини виплатили понад 40 % зарплати за жовтень Суспільство | 10-12-2018, 16:20 0 88

Сьогодні, 10 грудня, на рахунки ДП «Львівугілля» поступили кошти від реалізації вугільної продукції. Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА.

Фінансовий ресурс у сумі 22,3 млн грн скерували на виплату заробітної плати гірникам.

Відтак, працівникам ДП «Львіввугілля» виплатили 64,2 млн грн, що становить 44 % заробітної плати за жовтень.