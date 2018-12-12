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Шахтарям Львівщини виплатили понад 40 % зарплати за жовтень
|Суспільство | 10-12-2018, 16:20
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Сьогодні, 10 грудня, на рахунки ДП «Львівугілля» поступили кошти від реалізації вугільної продукції. Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА.
Фінансовий ресурс у сумі 22,3 млн грн скерували на виплату заробітної плати гірникам.
Відтак, працівникам ДП «Львіввугілля» виплатили 64,2 млн грн, що становить 44 % заробітної плати за жовтень.
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