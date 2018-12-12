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ШКОЛЯРІ ЗАВІТАЛИ У ГОСТІ ДО ПРИКОРДОННИКІВ
|Суспільство | 10-12-2018, 16:09
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Днями учні Мукачівської ЗОШ № 13 завітали з концертом у гості до прикордонників Мукачівського загону. Веселі гуморески, танці, зворушливі вірші та пісні про рідну землю і захисників України у виконанні дітей, створили зворушливу атмосферу у залі та подарували охоронцям рубежів море позитивних емоцій.
Дивлячись на дітей, приємно було усвідомлювати, що ці талановиті хлопчики й дівчатка - це прекрасне майбутнє України. Заради мирного неба, про яке вони співають та мріють, заради їх мирного завтра - сьогодні, проявляючи мужність, відвагу та героїзм, військовослужбовці захищають нашу країну від підступного ворога.
На останок, прикордонники подякували школярам за чудовий виступ та настрій, увагу та щирість і подарували їм солодощі.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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