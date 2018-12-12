Львів’ян запрошують долучитися до Новорічної зустрічі Тезе у Мадриді Суспільство | 10-12-2018, 14:16 0 71 Львівську молодь запрошують зустріти Новий рік у столиці Іспанії. Щороку тисячі молодих людей із різних куточків світу залишають свої буденні справи і їдуть на зимову зустріч спільноти Тезе, яка, зазвичай, відбувається в одному із великих європейських міст у проміжку між католицьким і православним Різдвом. Цьогоріч паломницька мандрівка триватиме з 24 грудня до 5 січня. Співорганізатором події є «Українська молодь — Христові».



Маршрут: Венеція — Барселона — Мадрид — Ліон — Люксембург — Дрезден — Львів.



Щоб краще пізнати міста, у програмі заплановані короткі оглядові екскурсії у кожному з них. Керівником групи буде Олена Карнаух, яка брала участь у Європейській зустрічі Тезе 15 разів, і була співкоординатором регіональної зустрічі Тезе у Львові у квітні цього року.



Щоб зареєструватися, потрібно зателефонувати: 093 109 20 57, або 096 148 17 35.



Додамо, Тезе (Taizé) — міжнародна християнська екуменічна спільнота із села Тезе у Франції. Заснована у 1940 році братом Роже, який залишався її головою аж до своєї смерті 16 серпня 2005 року. Сьогодні спільнота організовує щорічні різдвяні зустрічі у різних європейських містах. Окрім того, протягом року тисячі молодих паломників відвідують село Тезе у Франції.



Нагадаємо, Львів цього року приймав Регіональну зустріч Тезе з 27 квітня до 1 травня.