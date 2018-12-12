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Понад 5 мільярдів гривень до бюджетів усіх рівнів сплатили великі платники податків Заходу
|Суспільство | 10-12-2018, 12:54
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За результатами роботи одинадцяти місяців 2018 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДФС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі понад 5 мільярдів гривень. Зокрема, протягом листопада цього року великим бізнесом Заходу перераховано 690 мільйонів гривень.
У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 2 млрд. 580 млн. гривень; податку на прибуток – 799 млн. гривень та акцизного податку – 975 млн. гривень.
Крім того, до місцевого бюджету великі підприємства спрямували понад 933 млн. гривень. Слід зауважити, що міський бюджет щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 55 млн. гривень.
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