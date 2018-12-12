В Івано-Франківську керівництво Львівського управління Офісу ВПП ДФС, в рамках проведення тижня права, зустрілось зі студентами економічного ВУЗУ Суспільство | 10-12-2018, 12:53 0 97



В рамках проведення Всеукраїнського тижня права керівництвом Львівського управління Офісу ВПП ДФС, для студентів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, які здобувають освіту за спеціальностями «Міжнародна економіка» та «Облік і аудит» проведено лекцію на тему: «Щодо реалізації громадянами України прав на звернення до органів фіскальної служби».

Фахівці фіскальної служби розповіли про те, як застосовувати норми Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, начальник Івано-Франківського відділу податкового супроводження підприємств Львівського управління Офісу ВПП ДФС Юрій Якимишин розповів студентам, що кожен громадянин має право направляти до органів фіскальної служби як індивідуальні, так і колективні письмові звернення та наголосив, що право на звернення – є одним із засобів захисту прав та законних інтересів громадян, яке закріплено основним Законом держави – Конституцією України та Законом України «Про звернення громадян».

Крім того, окремим блоком, студентам представлено перелік прав платників податків, встановлених Податковим кодексом України.

Головний меседж, який лектори фіскальної служби хотіли донести до слухачів - «Сьгодні будується професійна, неупереджена, відкрита служба, яка вже сьогодні стає партнером для платників податків, а не каральним органом. Це – сервісна служба з якісними контролюючими, адміністративними та інформаційними послугами,»

Також студентам зазначили, що фізичні та юридичні особи мають змогу поскаржитись на сервіс «Пульс» щодо неправомірних дій або бездіяльності, можливих корупційних правопорушень у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів за тел. 0800-501-007 ( напрямок «4»).

Викладачі та студенти були вдячні керівництву Львівського управління Офісу за цікаву та повчальну лекцію.



