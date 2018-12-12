Великі платники Заходу сплатили 4 мільярди гривень ЄСВ та 940 мільйонів ПДФО Суспільство | 10-12-2018, 12:52 0 115



У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за одинадцять місяців 2018 року. З початку 2018 року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДФС, надійшло майже 4 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 62 мільйони більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1 мільярд гривень. Тільки у листопаді поточного року великий бізнес Заходу перерахував 382 мільйонів гривень єдиного соціального внеску.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. Протягом одинадцяти місяців 2018 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 940 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 705 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 235 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.. Зокрема, у листопаді великими платниками сплачено 99 мільйонів гривень цього податку Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДФС сплачено на 480 мільйони гривень ПДФО більше.



