Працівники Львівської митниці ДФС вилучили автомобіль нашпигований сигаретами Суспільство | 10-12-2018, 12:45 0 74





Цими вихідними в Міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині – Медика» під час митного контролю легкового транспортного засобу працівники Львівської митниці за незаконне переміщення вилучили 6350 пачок та автомобіль «PEUGEOT 3008».



Так, громадянин Литви 1970 року народження, прибув у пункт пропуску на виїзд з України. Для переміщення обрав смугу руху «зелений коридор». Під час митного контролю у працівників митниці виникли підозри про можливе приховування товарів від митного контролю. Автомобіль скерували у місце поглибленого огляду. Там у спеціально виготовлених сховищах: подвійному днищі автомобіля, задньому бампері, задніх крилах, та порогах автомобіля митники знайшли сигарети з фільтром торгової марки «NZ gold» без марок акцизного податку України.

Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.



Начальник управління комунікацій І. ДОЛИНСЬКИЙ

