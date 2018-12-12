1,8 мільйона гривень податку сплатили власники дороговартісних автомобілів на Львівщині Суспільство | 10-12-2018, 11:04 0 79

Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що об`єктами оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 1,396 млн. грн. Перелік таких транспортних засобів розміщений на веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

В поточному році органами ДФС у Львівській області сформовано 414 податкових повідомлень - рішень на сплату транспортного податку з фізичних осіб (далі – ППР) на суму 7,5 млн. гривень.

Станом на 01.12.2018 року 261 власник транспортних засобів, яким нараховано податок, мають заборгованість з його сплати на суму 5,7 млн. гривень.

Велика кількість податкових повідомлень-рішень, які відправлені засобами поштового зв`язку платникам, повертаються із зазначенням причини: ,,за закінченням встановленого строку зберігання” або ,,не проживає”. Така інформація є підставою відповідно до податкового законодавства вважати повідомлення - рішення врученим платнику, а суму нарахованого податку узгодженою. Після 60 днів з моменту вручення виникає податкова заборгованість і нараховуються штрафні санкції та пеня.

Причиною зазначеної вище ситуації є те, що органи ДФС надсилають податкові повідомлення-рішення на податкову адресу платників податків.

Інформація щодо податкової адреси – це інформація, внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання ідентифікаційних кодів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє ДФС про зміну реєстрації – податкове повідомлення - рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку.

Тому, громадяни, у яких змінилися реєстраційні дані, зобов’язані надати в державну податкову інспекцію за місцем реєстрації заяву за формою № 5 ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

З метою недопущення виникнення заборгованості, накладання арешту на транспортні засоби наголошуємо, що громадяни, які мають у власності транспортні засоби, які є об’єктами оподаткування та не отримали у поточному році податкові повідомлення-рішення, можуть провести звірку щодо нарахованих сум транспортного податку в залі надання консультацій ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, перший поверх або зателефонувавши за номерами телефонів відповідальних працівників за проведення нарахувань транспортного податку, які розміщені на веб-сайті ГУ ДФС у Львівській області в розділі ,,Анонси” .

