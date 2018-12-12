Центр надання адміністративних послуг Львова поділиться досвідом роботи з колегами із Києва Суспільство | 10-12-2018, 10:56 0 89 Сьогодні, 10 грудня, за підтримки Офісу реформ надання адміністративних послуг при Мінекономрозвитку, до Львова завітає делегація керівників районних ЦНАП м. Києва. ЦНАП Львова ділитиметься своїм досвідом роботи з колегами. Про це повідомили в департаменті адміністративних послуг.







«З метою уніфікованої розбудови системи надання адміністративних послуг та підвищення рівня задоволеності громадян, Центр надання адміністративних послуг м. Львова з радістю ділиться своїм успішним досвідом роботи. В понеділок до нас прибуде делегація керівників районних ЦНАП м. Києва, за підтримки Офісу реформ надання адміністративних послуг, який утворений при Мінекономрозвитку. Презентуватимемо колегам передові напрацювання та реалізацію ефективних рішень, які успішно застосовуємо в розвитку Центру надання адміністративних послуг у Львові, та підвищуємо якість надання адміністративних послуг», — прокоментували в департаменті адміністративних послуг ЛМР.



Нагадаємо, що в кожному районі Львова діє Центр надання адміністративних послуг, а також тривають роботи зі створення офісів в смт. Рудно, смт. Брюховичі та м. Винники.