Двох сомалійців затримали прикордонники на кордоні з Угорщиною Суспільство | 10-12-2018, 09:41 0 77





Порушників, які намагались незаконно потрапити до Угорщини, затримали учора вночі прикордонники відділення «Косино» Мукачівського загону.

Так, під час патрулювання прикордонний наряд помітив невідомих осіб, які швидко рухались в бік кордону. Законні вимоги прикордонників особи проігнорували та спробували утекти. Аби зупинити зловмисників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Правопорушників затримали, жодних документів вони при собі не мали та повідомили, що є громадянами Сомалі.

Під час проведення фільтраційних заходів з’ясувалось, що одного з іноземців прикордонники Мукачівського загону вже затримували два місяці тому.

На затриманих було складено протоколи про адмінправопорушення. Наразі проводяться заходи по встановленню кола осіб причетних до організації незаконної подорожі нелегалів.

Подальшу долю мандрівників та оцінку їх діям визначатиме суд.

