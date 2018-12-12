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Ранок понеділка буде туманним
|Суспільство | 10-12-2018, 05:37
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|Вранці 10 грудня у північних, центральних та південних областях туман
Про це попереджає прес-служба ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у північних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.
Також вранці 10 грудня у західних областях прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах місцями 25-27 м/с.
Повітря 10 грудня по всій території України вдень прогріється від 0 до 2 градусів у центральних та східних областях, на заході до 4-5 градусів та на півдні 4-6 градусів тепла. У Криму очікується 6-8 градусів тепла.
Як повідомила синоптик Наталя Діденко, у понеділок опади найбільш ймовірні на Лівобережжі та в західній частині України. Смуга від Київщини до Одещини побуде сухою. Вже з 12 грудня циклон принесе чергове ускладнення погоди. Похолодання очікується 15 грудня.
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