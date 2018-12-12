Ранок понеділка буде туманним Суспільство | 10-12-2018, 05:37 0 83 Вранці 10 грудня у північних, центральних та південних областях туман



Про це попереджає прес-служба ДСНС.



"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у північних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.



Також вранці 10 грудня у західних областях прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах місцями 25-27 м/с.



Повітря 10 грудня по всій території України вдень прогріється від 0 до 2 градусів у центральних та східних областях, на заході до 4-5 градусів та на півдні 4-6 градусів тепла. У Криму очікується 6-8 градусів тепла.





Як повідомила синоптик Наталя Діденко, у понеділок опади найбільш ймовірні на Лівобережжі та в західній частині України. Смуга від Київщини до Одещини побуде сухою. Вже з 12 грудня циклон принесе чергове ускладнення погоди. Похолодання очікується 15 грудня.