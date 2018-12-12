60,4 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили громадяни Львівщини за 2017 рік Суспільство | 07-12-2018, 17:25 0 143



Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що в поточному році мешканці Львівщини сплачують податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017 рік.

Станом на 01.12.2018 року ГУ ДФС у Львівській області сформовано 146,9 тисяч податкових повідомлень - рішень про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на суму 98,2 млн. гривень.

Податок нараховано на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

44,9 тисяч громадян, яким скеровано податкові повідомлення-рішення, cтаном на 01.12.2018 року мають заборгованість на суму 37,8 млн. гривень.

Основною причиною такої заборгованості є те, що повідомлення-рішення на сплату податку відповідно до податкового законодавства надсилаються платникам за місцем їх податкової адреси. Інформація щодо податкової адреси – це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання ідентифікаційних кодів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє ДФС про зміну реєстрації – податкове повідомлення - рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку, виникає заборгованість, штрафні санкції, пеня, арешт майна боржника.

Тому, громадяни, у яких змінилися реєстраційні дані, зобов’язані надати в державну податкову інспекцію за місцем реєстрації заяву за формою № 5 ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Одночасно повідомляємо, що інформацію щодо нарахованих сум податку на нерухоме майно можна отримати в залі надання консультацій ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, перший поверх або зателефонувавши за номерами телефонів відповідальних працівників за проведення нарахувань податку, які розміщені на веб-сайті ГУ ДФС у Львівській області в розділі «Анонси» в матеріалі «Платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2018 році».

