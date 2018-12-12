НА ЗАКАРПАТТІ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ КВАДРОКОПТЕР Суспільство | 07-12-2018, 08:11 0 90

Громадянина України, який ймовірно здійснив переміщення тютюнових виробів до Румунії, затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону спільно з оперативними співробітниками та співробітниками Внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби .

Так, під час патрулювання кордону, прикордонний наряд відділення «Солотвино» почув шум двигуна малого літального апарату. З метою пошуку його можливих місць злету та посадки було негайно задіяно групу реагування, яка виявила на околиці населеного пункту Солотвино автомобіль марки «Форд Мондео» чеської реєстрації. В багажному відділенні автівки правоохоронці виявили ноутбук за допомогою якого здійснювалось дистанційне управління квадрокоптером. Згодом, під час перевірки місцевості, прикордонники швидко знайшли й квадрокоптер. Затримали також й водія транспортного засобу – 27-річного громадянина України.

В ході взаємообміну інформацією зі своїми румунськими колегами, стало відомо, що ними на вказаному напрямку виявлено пакунок з тютюновими виробами, який, ймовірно, за допомогою квадрокоптера переправив на суміжну сторону, затриманий українськими прикордонниками громадянин.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінпротоколів, затриманого українця доставлено до прикордонного підрозділу.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

