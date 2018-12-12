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В окупованому Криму судове засідання у справі Курбедінова перенесли на п'ятницю

Суспільство | 07-12-2018, 04:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    
Підконтрольний РФ Київський райсуд Сімферополя переніс на п'ятницю засідання у справі кримського адвоката Еміля Курбедінова, якого підозрюють у поширенні екстремістської інформації в інтернеті.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що засідання продовжиться 7 грудня о 09:30, Курбедінов до 09:00 буде вдома.

На засіданні у четвер, яке тривало більше 6 годин, допитали двох свідків та особу, яка склала адміністративний протокол.

"Свідок Сергій Дрємов, технічний фахівець, підтвердив, що публікації розмістив сам користувач або той, хто має відповідний логін і пароль. Суд перервав допит свідка, не давши поставити йому всі питання", - йдеться у повідомленні.

Свідок Владислав Стрельченко з Сум заявив, що був свідком огляду сторінки, на якій "бачив чорні прапори з білим".

Під час допиту з'ясувалося, що він під час огляду сторінки був один, що порушує процедуру, передбачену законодавством.

"Суддя намагався вивести свідка на потрібні свідчення. Потім, не дослухавши питання і клопотання захисту і підсудного, припинив допит свідка і відпустив його із залу суду", - зазначає "Крим.Реалії".

"Свідок у справі, Оперативник Центру з протидії екстремізму Руслан Шамбазов суді заявив, що у нього є "власне ноу-хау з пошуку екстремістських матеріалів в соцмережах". Суддя в черговий раз ухилився від винесення зауваження свідку Шамбазову за неповагу до суду.

На засіданні з'ясувалося, що запит в компанію Фейсбук співробітники "Центру Е" не робили. При цьому особистість Курбедінова вони встановили шляхом огляду інтернет-сторінки і показань свідків. Після цього суд знову перервав захист і припинив допит свідка", - повідомив кореспондент "Крим.Реалії".

Після цього суд повторно відмовив в проведенні альтернативної експертизи, а також у виклику фахівця для роз'яснення ситуації з приводу IP з Луганської області, яке фігурує в справі.

Суд також відмовив повернути особисті речі Курбедінова: айфон, макбук і диск пам'яті на 1 ТБ, бо вони "можуть бути знаряддям адміністративного правопорушення".

Сам Курбедінов заявив, що це абсурд, бо в 2013 році, коли робилися публікації, не було ні айфонів, ні макбуків такої моделі.

"Адвокат Едем Семедляев попросив відкласти продовження розгляду справи у зв'язку з закінченням часу роботи суду. Адвокат Олексій Ладин розцінив тривалість засідання без організації харчування Курбедінова як тортури.

Суддя задовольнив це клопотання і переніс засідання на ранок п'ятниці", - пише видання.

У перерві засідання Курбедінов заявив, що його переслідують через те, що він захищає командира катера "Нікополь" Богдана Небилицю, і з цим "пов'язує своє переслідування".

Після закінчення судового засідання Курбедінов заявив, що його затримання російськими силовиками 6 грудня проходило "на абсурдній підставі". Також він наголосив, що не визнає звинувачень в екстремізмі.

Адвокат Едем Семедляєв підкреслив, що Курбедінова на суді захищали 6 адвокатів та 6 громадських захисників.

"Прийшла величезна кількість захисників, ніхто не міг стояти осторонь і спостерігати за цим процесом. Не тільки Курбедінов захищає людей, але іноді доводиться і його захищати ", - сказав він.

Семедляев заявив, що на засіданні суду "була величезна кількість порушень", і що перерва в засіданні "не входила у плани співробітників Центру з протидії екстремізму".

Як повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на юриста Лілю Гемеджі, одним із свідків по справі Курбедінова є співробітник ФСБ РФ Андрій Сушко, який брав участь у затриманні та катуванні татарського активіста Рената Парламова.

За словами Лілі Гемеджі, Курбедінову загрожує адміністративний арешт за пост у Facebook.

Нагадаємо, кримського адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники так званого Центру з протидії екстремізму вранці 6 грудня. Його підозрюють в порушенні статті 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій).

Пізніше журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк повідомив, що Курбедінова затримали в окупованому Криму за пост в соцмережі Facebook від 2013 року.

"Адвокату Емілю Курбедінову закидають пост із зображенням символіки забороненої організації в Facebook від 2013 року", - написав він.

Наумлюк додав, що донос, судячи з матеріалів справи, написав на Курбедінова колишній житель Криму, який переїхав жити в Дамаск, якийсь Мухаммед Салем.

Журналіст нагадав, що в січні 2017 року Курбедінова вже арештовували на 10 діб за аналогічним звинуваченням за пост з символікою Хізб ут-Тахрір в ВКонтакте.
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