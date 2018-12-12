Українські прикордонники допомогли правоохоронцям ЄС виявити у Польщі фабрику з виготовлення сигарет на мільйони євро Суспільство | 06-12-2018, 18:52 0 148 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Uxr8lAxy5g0&feature=youtu.be





Державна прикордонна служба України продовжує співпрацю з міжнародними правоохоронними органами, направлену на протидію транскордонній злочинності. Одну з таких операцій з виявлення нелегальної фабрики, на якій виготовлялися сигарети, було проведено днями, наприкінці листопада, спільною міжнародною групою у складі представників Державної прикордонної служби України, Прикордонної служби Польщі, МВС Республіки Молдова та Європолу у промисловій зоні, що розташована у Великопольському воєводстві Республіки Польща. Заходи проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області спільно зі Слідчим управлінням Національної поліції в Одеській області.

В результаті, на нелегальному підприємстві в одному з приміщень виявлено 9 громадян України та 5 громадян Республіки Молдова. Також під час обшуку виявлено 13 тонн тютюну та понад 1 тисячу ящиків сигарет, які були запаковані під відомі бренди. Сума оцінки виявленої у Польщі продукції складає понад 2 мільйони євро.

З пояснень громадян України стало відомо, що організатори незаконної оборудки обіцяли їм легальне працевлаштування, проте після прибуття на територію Польщі забрали в них особисті речі, заборонили телефонувати близьким та повідомляти своє місцезнаходження. Згодом їх відвезли на територію вказаної фабрики, де тримали в окремому приміщенні понад місяць. Окрім цього, для контролю за ними було встановлено відеоспостереження та визначено дві особи, які цілодобово знаходились на території нелегальної фабрики. В результаті, їм довелося працювали у дві зміни по 7 чоловік. За одну зміну дані особи виготовляли понад 100 ящиків сигарет.







