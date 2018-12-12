Ми маємо припинити розділяти ветеранів на різні війни, на різні операції, - Ірина Фріз Суспільство | 06-12-2018, 17:07 0 99



Сьогодні, 6 грудня, у Львівській ОДА Міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз зустрілась із учасниками АТО та ООС, а також з громадськими організаціями, які опікуються воїнами.



Ірина Фріз зазначила, що при Міністерстві створили консультативно-дорадчий орган - Раду ветеранів, яку очолив учасник АТО з Житомира Володимир Лагута. До складу Ради мають увійти по одному представнику від кожної області.

“Цей орган має стати керівним у стратегічній комунікації з ветеранськими організаціями на місцях, тому ми звертаємось до всіх обласних регіональних ветеранських організацій, щоб ви на власному рівні опрацювали питання обрання однієї особи до цього координаційно-дорадчого центру, який триматиме руку на пульсі діяльності Міністерства і давати інформацію щодо конкретних питань, які потребують першочергового вирішення ”, - зазначила Ірина Фріз.

Глава відомства запевнила, що розділяти кадрових військових і мобілізованих ветеранів не будуть. Також вона зазначила, що в Україні недоцільно поділяти ветеранів за різними війнами і миротворчими операціями.

“Я наполягатиму на тому, щоб Міністерство у справах ветеранів України займалося усіма ветеранами без виключення. Ми маємо припинити ділити і розподіляти ветеранів на різні війни, на різні операції. Ми маємо об’єднувати ветеранів для того, щоб впроваджувати ідеологічно програму щодо вшанування ветеранів. «Завдяки тобі» - це має бути ідеологія в державі, коли ми шануємо і поважаємо усіх без винятку, без розмежування, адже тільки єднання допомагає досягати результатів”,- зазначила Ірина Фріз.

Ірина Фріз розповіла, що у Міністерстві планують створити Єдиний державний реєстр ветеранів та провести соціологічне опитування серед ветеранів.

“Ми плануємо звертатись до міжнародних партнерів та ІТ-компаній для створення Єдиного державного реєстру ветеранів. Він є базовим стосовно учасників АТО(ООС), пільговиків миротворчих операцій та ветеранів інших війн. Це має бути об’єднано в одну базу, яка стане фундаментом для розробки онлайн –платформи “е- ветеран””,- наголосила Ірина Фріз.

У межах зустрічі присутні ставили запитання щодо соціального захисту воїнів-добровольців, сімей померлих та загиблих бійців АТО тощо.

Зазначимо, Міністерство у справах ветеранів створили 28 листопада.