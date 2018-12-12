«Я маю право!» Суспільство | 06-12-2018, 16:28 0 148

Державною фіскальною службою України реалізовано новий електронний сервіс

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Державною фіскальною службою України реалізовано новий електронний сервіс, який дозволяє покупцеві товарів (послуг) здійснювати пошук та перегляд фіскального касового чеку, що формується як традиційними реєстраторами розрахункових операцій, так і електронний фіскальний чек, створений новітніми РРО.

Сервіс знаходиться у відкритій частині Електронного кабінету, доступ до якої здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.

Для пошуку та перегляду фіскального касового чеку необхідно ввести: фіскальний номер РРО дату та час видачі чеку (для традиційних РРО).

Пошук електронного чеку здійснюється за його фіскальним номером та датою.

Якщо ви не знайшли свого е-чека в системі, зробіть його фото та надішліть за адресою infozvit@sfs.gov.ua. ДФС буде вивчено причину, через яку електронний чек не потрапив до системи, та вжито відповідних заходів.

Щодо реєстрації та обліку платників

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що суб’єкт господарювання має право, не відвідуючи органи ДФС, за допомогою електронних сервісів, що розміщені на офіційному веб-порталі ДФС, отримати від контролюючого органу необхідну для себе інформацію.

На сьогоднішній день функціонують такі електронні сервіси:

1) електронний сервіс «Інформація з реєстрів», який вміщує в собі такі відомості:

«Дані про взяття на облік платників податків»;

«Дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального»;

«Дані Реєстру отримувачів бюджетної дотації»;

«Реєстр страхувальників»;

«Інформація про РРО»;

«Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами»;

«Дані реєстру платників ПДВ»;

«Інформація про книги ОРО»;

2) електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису».

Фізична особа – платник податків для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо сум отриманих доходів та утриманих податків формує запит, підписує сформований запит електронним цифровим підписом та відправляє на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС». Відповідь надходить на адресу електронної пошти платника, з якої надійшов запит.

3) електронний сервіс «Інформування громадян про результати обробки файлів-запитів щодо доходів фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій, що надходять від підрозділів соціального захисту населення».

За його допомогою громадяни, вказавши реєстраційний номер облікової картки платника податків та прізвище, ім’я по батькові, можуть у телефонному режимі отримати необхідну інформацію в Інформаційно-довідковому департаменті ДФС;

4) електронний сервіс «Дані реєстру волонтерів АТО».

Громадяни мають можливість перевірити за номерами банківських рахунків інформацію про перебування волонтера у Реєстрі волонтерів АТО, що мінімізує випадки шахрайства під час здійснення благодійних заходів.

Також, на офіційному веб-порталі ДФС через електронний сервіс «Єдине вікно подання електронної звітності ДФС» реалізовані такі процедури реєстрації та обліку платників податків в органах ДФС на підставі документів, поданих суб’єктами господарювання в електронному вигляді:

1) процедури обліку платника податків за неосновним місцем обліку – на підставі повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за ф. № 20-ОПП, заяви для взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. № 17-ОПП;

2) процедури внесення змін до облікових даних платника – на підставі заяви за ф. № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку»;

3) процедури реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації платника ПДВ – на підставі реєстраційної заяви платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ, заяви про анулювання реєстрації платника ПДВ за ф. № 3-ПДВ;

4) процедури формування та надання витягу і довідки з реєстру платників ПДВ – на підставі запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ за ф. № 1-ЗВР, запиту про отримання довідки з реєстру платників ПДВ за ф. № 1-ЗДР;

5) процедури включення с/г товаровиробників до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, перереєстрації, виключення з цього реєстру – на підставі заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації за ф. № 1-РОБД, заяви про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації за ф. № 2-РОБД;

6) процедури формування та надання витягу з реєстру страхувальників або довідки про відсутність відомостей в реєстрі страхувальників – на підставі запиту про отримання витягу з реєстру страхувальників за ф. № 1-ЗРС.

Права запитувачів, передбачені Зоконом України «Про доступ до публічної інформації»

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Надання інформації щодо реєстрації вхідної кореспонденції звернень громадян, фізичних осіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих та запитів на отримання публічної інформації здійснюється відділом обліку звернень громадян та організації доступу до публічної інформації Управління розгляду звернень та запитів Департаменту обслуговування платників у робочі дні.

Як отримати індивідуальну податкову консультацію?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що індивідуальна податкова консультація - роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі.

За зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше 10 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків до закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити:

найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

підпис платника податків;

дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає вказаним вимогам, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

Платник податків має право повернути помилково сплачені суми грошового зобов’язання

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до ст.43 Податкового кодексу України (далі ПКУ) та ст.301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п.43.4 ст.43 ПКУ).

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному п.200 прим. 1.5 ст. 200 прим. 1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (п. 43.4 прим. 1 ст. 43 ПКУ).

Згідно п.43.5 ст. 43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Пунктом 43.6 ст.43 ПКУ визначено, що повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.

Право громадян на звернення є гарантією дотримання прав і свобод

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що право людини на звернення до органів влади передбачено cт.40 Конституції України. Воно є важливим засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод. Звернення громадян стосуються різних напрямів діяльності суспільства й держави, але як правило мають єдину мету – акцентувати увагу на необхідності розв’язати проблему, що зачіпає суспільні інтереси або інтереси конкретної особи.

Разом з тим звернення громадян, як носій інформації, мають важливе значення для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням прав і свобод людини й громадянина, державної, господарської та соціально-культурної розбудови, управління різними галузями та сферами економіки, адміністративно–політичної діяльності.

Своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, задоволення їх законних прав та інтересів є пріоритетним напрямком роботи органів ДФС. Це обов’язок посадових і службових осіб, що залишається фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

Відповідно до Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Кожен громадянин користується правом отримувати необхідну інформацію на підставі письмових звернень, звернень надісланих з використанням мережі Інтернет, засобами електронного зв’язку (електронне звернення), усних звернень викладених на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку. Звернення громадян мають бути оформлені відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Якщо у повідомленні-рішенні нараховано податок на нерухомість на більшу площу нерухомості, яка є у власності фізичної особи, які дії такого громадянина?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що підпунктом 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України визначено, що фізичні особи – платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

-права на користування пільгою із сплати податку; -розміру ставки податку; - нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платник єдиного податку другої групи надає послуги. Що необхідно знати про обмеження?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), другу групу єдиного податку мають право обирати фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1,5 млн. гривень.

Отже, підприємці - платники єдиного податку 2-ї групи мають право надавати послуги тільки платникам єдиного податку або населенню.

Тобто, якщо платник єдиного податку 2-ї групи у господарських відносинах з іншим суб'єктом господарювання, який не є платником єдиного податку, відповідно до умов договору виступає як виконавець послуг, то такий підприємець не може перебувати на 2-й групі єдиного податку.

У разі недотримання зазначеного обмеження, необхідно перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася заборонена діяльність.

Крім того, відповідно до п.293.4 ст.293 ПКУ до доходу, отриманого платником єдиного податку 2-ї групи від провадження забороненої діяльності, застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Чи застосовується ПДВ до субсидій та дотацій?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що згідно з п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об'єктом оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» оплата житлово-комунальних послуг населенням здійснюється як у повному розмірі затвердженого тарифу з урахуванням ПДВ, так і у зменшеному на розмір субсидії (надається малозабезпеченим верствам населення) та дотації (надається окремим пільговим категоріям населення, наприклад, ветеранам війни, військовослужбовцям та ін.). Такі субсидії та дотації оплачуються не безпосередньо населенням, а відшкодовуються виробникам житлово-комунальних послуг з відповідних місцевих бюджетів. У разі затвердження відповідним органом місцевого самоврядування тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виробник житлово-комунальних послуг має право на відшкодування втрат. Таке відшкодування надається з відповідного місцевого бюджету.

Таким чином, виробник житлово-комунальних послуг отримує у якості компенсації наданих ним послуг:

- тариф, який сплачується населенням у повному обсязі;

- частину тарифу, яка сплачується пільговими категоріями населення;

- частину тарифу, яка оплачується з відповідних місцевих бюджетів у розмірі субсидій та дотацій, наданих пільговим категоріям населення;

- різницю між затвердженими тарифами та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (виробнича дотація на покриття збитків від постачання послуг за тарифом);

- тариф, який сплачується іншими категоріями покупців (бюджетні організації, комерційні структури та ін.)

Відповідно до п.188.1 ст.188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому, згідно з пп.197.1.28 п. 197.1 ст. 197 ПКУ операції з постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету звільняються від оподаткування ПДВ.

При наданні житлово-комунальних послуг вартість таких послуг, яка була оплачена населенням чи бюджетами відповідного рівня (у зв'язку з наданням населенню пільг та субсидій) у межах встановленого регульованого тарифу, підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою. Різниця між фактичними витратами на виготовлення (придбання) житлово-комунальних послуг (собівартістю) і регульованими тарифами на їх продаж населенню (різниця між собівартістю і тарифом) звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

Отже, при наданні житлово-комунальних послуг об'єктом оподаткування ПДВ є операція з постачання таких послуг платником, а не кошти, які отримуються постачальником у рахунок оплати вартості поставлених послуг. При цьому, база оподаткування податком на додану вартість таких операцій визначається відповідно до ст.188 ПКУ, з урахуванням того, що відповідно до пп.197.1.28 п.197.1 ст.197 ПКУ частина вартості житлово-комунальних послуг, яка перевищує тариф, і яка отримується з бюджету у вигляді дотації, звільняється від оподаткування ПДВ.

Податкова знижка, або кому і за що держава повертає гроші

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що громадяни, які не є суб’єктами господарювання і які протягом минулого року отримували заробітну плату з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб, мають право на отримання податкової знижки (ст.166 Податкового кодексу України).

Держава надає можливість людям, які отримують зарплату і сплачують податок на доходи фізичних осіб та внески на загальнодержавне обов’язкове пенсійне страхування, відшкодовувати частину понесених у звітному податковому році витрат на навчання, іпотеку, страхування, благодійність, переобладнання транспортного засобу, при сплаті видатків на будівництво (придбання) доступного житла за державними програмами або за сплату допоміжних репродуктивних технологій.

Для отримання зазначеної знижки необхідно заповнити та подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи, отримані у минулому році. У декларації необхідно вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.

Право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня спорідненості: чоловік, дружина, діти, батьки.

Слід враховувати, що загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати.

Існує головна умова для отримання знижки – це офіційне працевлаштування та отримання заробітної плати.

Після подання декларації обраховується та визначається сума для перерахування на банківський рахунок, вказаний громадянином. Для всієї процедури законодавчо передбачено 60 днів.

Звернув увагу на те, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні періоди. А це значить, що для отримання знижки за 2017 рік, необхідно подати декларацію до 31 грудня 2018 року.

Електронні сервіси ДФС – комфорт для платників

Як зазначив начальник Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області О.Лозинський, що одним із важливих завдань органів ДФС сьогодні є створення комфортних умов для бізнесу, зокрема, забезпечення якісного обслуговування платників, електронізація сервісів, які дозволять обслуговувати платників дистанційно, а також зменшення витрат часу на адміністрування податкових платежів.

Так, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс («ЗІР»), який постійно оновлюється та надає можливість суб’єктам господарювання самостійно у зручний для них час отримати достовірну і повну довідкову інформацію з питань щодо оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, електронних довірчих послуг (далі – ЄДП) та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС.

З 1 жовтня 2018 року ДФС запроваджено нові електронні формати для фізичних осіб щодо отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Доповнена інформація про суму виплаченого доходу, суму перерахованого податку, а також про дати прийняття/звільнення з роботи відповідно до Податкових розрахунків за формою №1ДФ, які подаються податковими агентами до контролюючих органів. Зазначені електронні формати розміщені на офіційному веб-порталі ДФС України у сервісі «Електронна звітність».

З метою реалізації платниками податків своїх прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями функціонує інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний кабінет».

Отже, електронні сервіси ДФС забезпечують комфортні умови для платників, скорочують час на пошук необхідної інформації і дозволяють отримати її дистанційно.



Галицьке управління

ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник



Грицевич 297-31-89

