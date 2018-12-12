До уваги платників податків Закарпаття! Суспільство | 06-12-2018, 16:04 0 78

Починаючи з 7 грудня 2018 року, щотижня, кожної п’ятниці, з 11:00 до 13:00 у приміщенні Головного управління ДФС у Закарпатській області (м. Ужгород, вул. Волошина, 52) буде проводитися консультування платників податків, у тому числі соціально незахищених верств населення, учасників АТО, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції. Зокрема, фахівці органів ДФС надаватимуть правову допомогу у вирішенні проблемних питань.

Також із запитаннями в цей час можна звернутися на «гарячу лінію» за номером: (0312) 61-43-70.

ДФС у Закарпатській області

